Ünlü oryantal Asena, dün akşam evlendi!
İbrahim Tatlıses'in programları ile ünlenen güzel oryantal Asena, 3 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi Hasan Dere ile dün akşam Beşiktaş'ta gerçekleşen bir düğün ile evlendi.
Asena, nikah öncesi eşi Hasan Dere'ye olan aşkını anlattı:
"Seni çok sevdiğimi biliyorsun. Sen benim hayatımsın. Nefesim, her şeyimsin. geçmişim ve geleceğimsin. Senden öncem yok. Benimle bu gece, sonsuza dek aynı yastıkta olmaya var mısın? Senin anlı şanlı, gururlu, onurlu soyadını almak istiyorum..."
HABERTURK
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