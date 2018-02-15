Ünlü oyuncu Banu Alkan evleneceğini açıkladı
Bir döneme damgasını vuran Banu Alkan, İzmir'in Alsancak semtinde katıldığı açılışta gelinlikleri inceledi. Ünlü oyuncu, yakın zamanda bir evlilik yapabileceğini de açıkladı.
Afrodit, moda evinde gezdiği sırada bir gelinlik dikkatini çekti. Belma Ateş'ten gelinlik hakkında bilgi alan Alkan, ''Gerçekten çok şık bir gelinlik, tam havasında ben çok beğendim. Ama yine de sevgilime sormak lazım değil mi" dedi. Modacı Belma Ateş ise bu konuşma üzerine yeni açtığı moda evinin ilk gelinliğini Banu Alkan için dikmek istediğini belirtince sanatçı, ''O zaman hemen arayalım Los Angeles'taki damadı çok çabuk diyelim" şeklinde konuştu. Los Angeles'ta yaşayan sevgilisinin adını açıklamayan Alkan, İzmir'den evleneceğinin sinyallerini verdi. Moda evinde gezmeye devam eden Alkan, hayranları ile otoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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