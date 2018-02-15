Facebook Twitter Rss

Ünlü oyuncu Banu Alkan evleneceğini açıkladı

Ünlü oyuncu Banu Alkan evleneceğini açıkladı.15981
  • Giriş : 15.02.2018 / 12:30:00

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Banu Alkan evleneceğini açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Bir döneme damgasını vuran Banu Alkan, İzmir'in Alsancak semtinde katıldığı açılışta gelinlikleri inceledi. Ünlü oyuncu, yakın zamanda bir evlilik yapabileceğini de açıkladı.

Afrodit, moda evinde gezdiği sırada bir gelinlik dikkatini çekti. Belma Ateş'ten gelinlik hakkında bilgi alan Alkan, ''Gerçekten çok şık bir gelinlik, tam havasında ben çok beğendim. Ama yine de sevgilime sormak lazım değil mi" dedi. Modacı Belma Ateş ise bu konuşma üzerine yeni açtığı moda evinin ilk gelinliğini Banu Alkan için dikmek istediğini belirtince sanatçı, ''O zaman hemen arayalım Los Angeles'taki damadı çok çabuk diyelim" şeklinde konuştu. Los Angeles'ta yaşayan sevgilisinin adını açıklamayan Alkan, İzmir'den evleneceğinin sinyallerini verdi. Moda evinde gezmeye devam eden Alkan, hayranları ile otoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

TÜRKİYE

Uzungöl, çamur ve alüvyondan temizlendi

Bakan Albayrak'tan Rus kesimine tepki

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Can Bonomo, Öykü Karayel ile evleniyor

Can Bonomo, Öykü Karayel ile evleniyor

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile evleniyor.

Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor

Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor

Ünlü pop sanatçısı Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor.

 

Nurgül Yeşilçay botoksuyla hayranlarını şaşırttı

Nurgül Yeşilçay botoksuyla hayranlarını şaşırttı

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay botoksuyla hayranlarını şaşırttı.

Nil Burak açıkladı: Sıla şarkılarını mahvetti

Nil Burak açıkladı: Sıla şarkılarını mahvetti

Ünlü sanatçı Nil Burak, Sıla ile ilgili bomba etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu.

 

Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a evlilik teklifi

Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a evlilik teklifi

Arda Turan, uzun yıllardır birlikte olduğu Aslıhan Doğan'a evlilik teklifinde bulundu.

Megastar Tarkan baba olacağını açıkladı!

Megastar Tarkan baba olacağını açıkladı!

Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nun hamile olduğunu açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya