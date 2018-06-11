Ünlü oyuncu, canlı yayında Trump'a küfretti
72. Tony Ödüllerinde ilginç bir olay yaşandı. Oscar ödüllü, dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro, sahneden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a küfretti.
"Tek bir şey söyleyeceğim, Trump'ı...” şeklinde küfür eden De Niro, nerdeyse tüm salon tarafından ayakta alkışlandı.
Bu yıl törenden en fazla ödülle ayrılan oyun 'The Band's Visit' oldu. Oyun, en iyi müzikal dahil toplam 10 ödül birden kazandı.
En iyi oyun ödülü dahil 6 ödül kazanan 'Harry Potter and the Cursed Child' adlı yapım gecenin bir diğer kazananıydı.
NTV
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