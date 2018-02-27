Ünlü oyuncu Emrah'ın oğlu dönerci oldu
Geçtiğimiz yıllarda izdivaç programlarına katılan ve babası Emrah ile iyice arası açılan Tayfun Bursa Görükle'de kendisine tavuk dönerci açtı. Tayfun kendi ayakları üzerinde durmak istediğini belirtti.
Babası Emrah'a yıllardır kendini bir türlü kabul ettiremeyen Tayfun, manevi abisi olarak gördüğü Nihat Akça ile gıda sektörüne girdi. Bursa Görükle'de mütevazı bir tavuk döner büfesi açan Tayfun açıklamalar yaptı.
Yıllardır kendi ayakları üzerinde durma çabası verdiğini belirten Tayfun, "Çoğu zaman babamla olan ilişkim yanlış anlaşıldı. Ben babamı çok seviyorum. Umarım kendi ayaklarımın üzerinde durabildiğimi görür ve benimle gurur duyar. İnşallah bir gün beni burada ziyarete gelir, ben de ona kendi ellerimle tavuk döner hazırlarım." dedi.
KÜÇÜK EMRAH BİTCOİN ZENGİNİ ÇIKTI
Emlak kralı olduğu bilinen Emrah'ın Facebook ve Twitter'da hisselerinin olduğu biliniyordu. Teknolojik gelişmelere duyarsız kalmadığı bilinen Emrah'ın hatırı sayılır bir Bitcoin yatırımcısı olduğu da ortaya çıktı. Emrah'ın yurt dışında vereceği bir konser için ücreti Bitcoin olarak talep ettiği öğrenildi.
Emrah'ın sadece geçtiğimiz günlerde gelen konser teklifinden kripto para istemediği de belirtildi. Ünlü şarkıcının reklam anlaşmaları ve dizi gibi birçok alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerin karşılığı olarak kripto para istediği kaydedildi. Öte yandan Emrah'ın yurtdışı konseri için 30 Bitcoin istediği de öne sürüldü. 30 Bitcoin an itibariyle 1 milyon 100 bin TL'yi aşan bir değere sahip bulunuyor.
HÜRRİYET
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