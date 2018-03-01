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Ünlü oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

Ünlü oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi.22021
  • Giriş : 01.03.2018 / 15:55:00
  • Güncelleme : 01.03.2018 / 15:58:06

'Bizimkiler' dizisi ile tanınan usta oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi.

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Bir döneme damgasını vuran 'Bizimkiler' dizisinde 'Kapıcı Cafer' rolü ile akıllara kazınan Ercan Yazgan'dan kötü haber geldi. Yazgan'ın geçen hafta felç geçirdiği ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Yazgan, geçtğimiz Cumartesi günü geçirdiği felç sonucu Sultanbeyli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yazgan'ın sağlık duurumunun aldığı fizik tedavi ile iyiye gittiği öğrenildi.

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğdu. 1986 yılında 'Perihan Abla' dizisindeki 'Şoför İsmet' karakteriyle tanınan Yazgan, 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan 'Bizimkiler' adlı dizideki 'Kapıcı Cafer' tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı.

Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.

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