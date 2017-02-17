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Ünlü oyuncu F.Bahçe'nin futboluna küfür etti

Ünlü oyuncu F.Bahçe'nin futboluna küfür etti.18435
  • Giriş : 17.02.2017 / 09:09:00

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, F.Bahçe'nin futboluna küfür etti.

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Dün akşam Rus takımı Krasnodar ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden mağlup ayrılan Fenerbahçe'ye sanat camiasından da tepki geldi.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Krasnodar deplasmanında etkisiz bir futbolla 1-0 yenilen Fenerbahçe’de oynana futbola tepki büyüktü. Taraftarlar sosyal medyada isyan ederken, aktör Şevket Çoruh da Twitter’dan büyük tepki gösterdi.

Twitter’da aktif olan Çoruh, oynanan futbola isyan ederken küfür etti! Şevket Çoruh attığı tweet’te, “21. yüzyıl itibarıyla 200’ün üzerinde ülkede 250 milyonu aşkın oyuncu tarafından oynanmakta olan Futbolun en kötü mücadelesini izliyorum…” dedi.

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