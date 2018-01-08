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Ünlü oyuncu gözaltına alındı!

Ünlü oyuncu gözaltına alındı!.20289
  • Giriş : 08.01.2018 / 12:55:00

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, 'Polise mukavemet' suçundan gözaltına alındı.

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Beşik Modelleri

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, trafikte aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırmıştı. Civelek ve arkadaşı Ecem A. 'Polise mukavemet' suçundan gözaltına alındı.

“Polise mukavemet” suçundan gözaltına alınan ünlü oyuncu ve arkadaşı “adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Adını Feriha Koydum ve Güllerin Savaşı dizilerinde rol alan oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Elif A. dün gece Beşiktaş’ta alkol kontrolü sırasında polis memurlarıyla tartıştı.

Polisler ve ikili arasında çıkan arbedede Feyza Civelek'in bacağı incinirken, arkadaşı Elif A.'nın ise kolu çatladı.

Hastaneye götürülerek ilk müdahaleleri yaptırılan şüphelilerden Elif A.’nın kolunun çatladığı ve alçıya alındığı, Civelek’in ise bacağındaki eziğin sargıya alındığı görüldü. Polise mukavemet suçundan gözaltına alınan ikili, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılarak sorgulandı. Savcılık şüpheli ikiliyi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerin sorgularında polis memurlarından şikayetçi oldukları ve haklarındaki suçlamayı reddettikleri öğrenildi. Evlerine en yakın karakola giderek haftada bir gün imza atmalarına karar verilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında bitkin olduğu gözlenen Civelek, görüntü vermemek için gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynadı. Civelek’in arkadaşı Elif, adliyeden çıkar çıkmaz taksiye binerken Civelek ise adliye meydanına doğru kaçtı.

Bir süre meydanda tur atan Civelek, tekrar adliye önüne geçerek taksiye bindi. Takside de bir süre gazetecilerin gitmesini bekleyen Civelek, çabaları sonuçsuz kalınca taksiyi hareket ettirdi ve olay yerinden uzaklaştı.

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