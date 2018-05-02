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Ünlü oyuncu İYİ Parti'den aday adayı oldu

Ünlü oyuncu İYİ Parti'den aday adayı oldu.9145
  • Giriş : 02.05.2018 / 12:14:00

Sevilen oyuncu Seda Yıldız, İYİ Parti'den aday adayı oldu.

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Ekranların sevilen dizisi Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan oyuncu Seda Yılmaz'ın 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu belirtti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ünlü oyuncusu Seda Yıldız, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Yıldız adaylık başvurusunu yaparken parti rozetini de yakasına taktı.

TRT

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