Ünlü oyuncu John Hurt hayatını kaybetti
Bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden sinemanın usta isimlerinden John Hurt 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.
2 oscar adaylığı bulunan başarılı oyuncu 200’den fazla film ve dizide rol alan John Hurt, Harry Potter, Fil Adam, V for Vendetta, Hellboy ve 1984 gibi filmlerde oynamıştı.
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