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Ünlü oyuncu kaza geçirdi

Ünlü oyuncu kaza geçirdi.24341
  • Giriş : 23.07.2018 / 08:15:00
  • Güncelleme : 23.07.2018 / 08:22:08

Ünlü oyuncu Can Gürzap, dün gece saatlerinde kaza geçirdi.

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Türk sinema ve tiyatrosunun önemli isimlerinden olan Can Gürzap'tan kötü haber geldi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosiklet kazası geçiren Gürzap'ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Gürzap yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşanan kaza sonrası Sapanca Kaymakamı Ali Ada hastaneye gelerek yetkilerden bilgi aldı. Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü de ünlü oyuncunun hayati tehlikesinin olup olmadığının henüz belli olmadığını belirtti.
Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Yaşanan olay sonrası Sapanca Kaymakamı Ali Ada hastaneye gelerek yetkilerden bilgi aldı. Çıkışta açıklama yapan Ada, “Ünlü tiyatro sanatçısı Can Gürzap, Sapanca ilçesinde saat 22.45 sıralarında bir motosikletin çarpması sonucu yaralanmış ve Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Daha sonra Gürzap Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi” dedi.

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