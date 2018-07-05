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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin: Çocuk istiyorum

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin: Çocuk istiyorum.16525
  • Giriş : 05.07.2018 / 15:08:00

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

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Sepet Beşik

Sevilen oyuncu Kerem Bürsin, uzun süredir birlikte olduğu Serenay Sarıkaya ile ilgili açıklama yaptı ve evliliğe karşı olmadığını hatta çocuk istediğini belirtti.

En son 'Can Feda' sinema filmiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Kerem Bürsin, Some Men dergisine kapak oldu. Kerem Bürsin dergi için Los Angeles'ta objektif karşısına çıktı.

31 yaşındaki oyuncu 'jön' kavramı hakkında konuştu. Jönlüğün Türkiye'ye has bir durum olduğunu belirten Kerem Bürsin, "Hollywood'da dahi 50'lerde kalmış bir tanımlama. Artık jön diye bir şey yok" dedi.

Serenay Sarıkaya ile ilişkileri hakkında da konuşan Kerem Bürsin, "Evliliğe karşı değilim. Evlilik yapısı bana göre daha önemli. Kaldı ki çocuk da istiyorum" dedi.

'Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği' arasına giren Kerem Bürsin, üç yıldır aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya'yla ilgili, ''Beni bilmem ama Serenay dünyanın en güzel kadını'' demişti.

HABERTURK

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