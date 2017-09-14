Ünlü oyuncu, kumarda 100 bin dolar kaybetti
Demet Evgar ile birlikte oynadığı 'Bir Kadın, Bir Erkek' dizisi ile iyice tanınmaya başlayan ve uzun zamandır bir projede yer almayan oyuncu Emre Karayel, pokerde tam 100 bin dolarını kaybetti.
Uzun yıllardır şans oyunu oynadığı söylenen Karayel'in birkaç gayrimenkulünü de gözden çıkardığı iddialar arasında.
Öte yandan atlara ve at yarışlarına da oldukça meraklı olan oyuncunun, yarış atları da var. Ancak Karayel'in atları henüz hiçbir koşuda birinci olamadı.
GÜNAYDIN
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