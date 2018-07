Ünlü oyuncu Megan Fox, İstanbul'a geldi

Hollwood filmlerinin aranan isimlerinden dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, belgesel çekimi için annesi ile beraber İstanbul 'a geldi. Güzel yıldız için alınan yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.Yerebatan Sarnıcı’nda gerçekleşen çekim arasında yemek için dışarı çıkan Megan Fox, bir restoran önünde aracını durdurarak şoförünü içeri yolladı.Şoförünün getirdiği menüyü inceleyen ABD'li oyuncu, ardından restorana girerek yemek yedi. Ünlü oyuncunun korumaları, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için yoğun çaba sarf etti.32 yaşındaki oyuncu, daha sonra tekrar Yerebatan Sarnıcı’na giderek çekimlere katıldı.Megan Denise Fox (d. 16 Mayıs 1986, Rockwood, Tennessee), Amerikalı oyuncu ve manken.Megan Fox, 5 yaşındayken tiyatro ve dans dersleri almaya başlar. On yaşındayken ailesiyle birlikte Florida’ya taşınır ve orada eğitimine devam eder. On üç yaşındayken oyunculuk ve mankenlik yapmaya başlar.1999 yılında Amerika Mankenlik ve Yetenek yarışmasında çeşitli ödüller alır. Fox, Holiday in the Sun adlı filmle magazin basınında Ashley Olsen'a rakip gösterilir. Fox 1,63 m. boyundadır. Biseksüeldir megan'a göre herkes biseksüel doğar 2007'den beri Brian Austin Green ile beraberdir.Çift 2010 yılında evlenmiştir. ilk çıktığı yıllarda Angelina Jolie'ye benzerliği ile konuşulmuştur. 2010 yılında Eminem ve Rihanna'nın Love the way you lie klibinde oynamıştır. 27 Eylül 2012 tarihinde Noah Shannon Green adını verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir.TÜRKİYE