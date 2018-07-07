Facebook Twitter Rss

Ünlü oyuncu Megan Fox, İstanbul'a geldi

Ünlü oyuncu Megan Fox, İstanbul'a geldi.15843
  • Giriş : 07.07.2018 / 13:39:00

Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, annesi ile beraber İstanbul'a geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Hollwood filmlerinin aranan isimlerinden dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, belgesel çekimi için annesi ile beraber İstanbul'a geldi. Güzel yıldız için alınan yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

 Yerebatan Sarnıcı’nda gerçekleşen çekim arasında yemek için dışarı çıkan Megan Fox, bir restoran önünde aracını durdurarak şoförünü içeri yolladı.

Şoförünün getirdiği menüyü inceleyen ABD'li oyuncu, ardından restorana girerek yemek yedi. Ünlü oyuncunun korumaları, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için yoğun çaba sarf etti.

32 yaşındaki oyuncu, daha sonra tekrar Yerebatan Sarnıcı’na giderek çekimlere katıldı.

MEGAN FOX KİMDİR?

Megan Denise Fox (d. 16 Mayıs 1986, Rockwood, Tennessee), Amerikalı oyuncu ve manken.

Megan Fox, 5 yaşındayken tiyatro ve dans dersleri almaya başlar. On yaşındayken ailesiyle birlikte Florida’ya taşınır ve orada eğitimine devam eder. On üç yaşındayken oyunculuk ve mankenlik yapmaya başlar.

1999 yılında Amerika Mankenlik ve Yetenek yarışmasında çeşitli ödüller alır. Fox, Holiday in the Sun adlı filmle magazin basınında Ashley Olsen'a rakip gösterilir. Fox 1,63 m. boyundadır. Biseksüeldir megan'a göre herkes biseksüel doğar 2007'den beri Brian Austin Green ile beraberdir.

Çift 2010 yılında evlenmiştir. ilk çıktığı yıllarda Angelina Jolie'ye benzerliği ile konuşulmuştur. 2010 yılında Eminem ve Rihanna'nın Love the way you lie klibinde oynamıştır. 27 Eylül 2012 tarihinde Noah Shannon Green adını verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir.

TÜRKİYE

Bakan açıkladı! Meteoroloji TV geliyor

İran 18 tarım ürününün ihracatını yasakladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bakan açıkladı! Meteoroloji TV geliyor

Bakan açıkladı! Meteoroloji TV geliyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yeni açılacak kanal ile ilgili bilgi verdi.

Yeni nafaka düzenlemesi için açıklama

Yeni nafaka düzenlemesi için açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yeni nafaka açıklaması geldi.

 

Aydın'da fabrikada patlama: 4 işçi yaralandı

Aydın'da fabrikada patlama: 4 işçi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan fabrikada büyük bir patlama meydana geldi.

Cumhurbaşkanı seçim yasası KHK'sı

Cumhurbaşkanı seçim yasası KHK'sı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin düzenleme içeren KHK yayımlandı.

 

Kesik baş cinayetinde korkunç ifadeler

Kesik baş cinayetinde korkunç ifadeler

Kayseri'de işlenen kesik baş cinayetinde korkunç ifadeler yer aldı.

TSK: 49 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 49 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya