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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Türkiye'den ayrıldı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Türkiye'den ayrıldı.21122
  • Giriş : 28.01.2018 / 08:51:00

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Türkiye'de bulunan villasını kapattı.

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Kemerburgaz’daki ev için ayda 25 bin TL kira ödeyen oyuncunun kariyerine yurtdışında devam etmek istediği öğrenildi. Yılın büyük kısmını Almanya’da yaşayan ailesinin yanında  geçiren Uzerli, kızının eğitimini de orada başlattı. 

Meryem Uzerli'nin işlerini bundan sonra ağabeyi Dany Lyons yürütecek.

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