Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Türkiye'den ayrıldı
Kemerburgaz’daki ev için ayda 25 bin TL kira ödeyen oyuncunun kariyerine yurtdışında devam etmek istediği öğrenildi. Yılın büyük kısmını Almanya’da yaşayan ailesinin yanında geçiren Uzerli, kızının eğitimini de orada başlattı.
Meryem Uzerli'nin işlerini bundan sonra ağabeyi Dany Lyons yürütecek.
DİĞER HABERLER
İddialı sözler: Türkiye Aleyna'yı hiç tanımıyor
Yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu belirten genç şarkıcı Aleyna Tilki iddialı konuştu.
Akalın: Acun'la aramız limoni, beni çağırmaz
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Acun Ilıcalı ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'dan kötü haber
Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy'dan kötü haber geldi.
Şarkıcı Sıla'dan Afrin operasyonu açıklaması!
Sevilen şarkıcı Sıla, Afrin'e düzenlenecek operasyonla ilgili mesaj paylaştı.
Kerimcan Durmaz: Maliye ile başım belada
DJ Kerimcan Durmaz, ünlü şarkıcı Demet Akalın’a pırlanta yüzük hediye etti.
Meryem ile İbrahim arasında yakınlaşma
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli ile İbrahim Kutluay arasında sürpriz gelişmeler yaşanıyor.