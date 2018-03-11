Ünlü oyuncu Yeşilçay'ın 'botoks' pişmanlığı
Mekan çıkışı, muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, “Eylüle kadar hiçbir projem yok. Timur Savcı’yla anlaştık, güzel bir iş olacak” dedi. Geçtiğimiz günlerde yüzüne yaptırdığı botoksla eleştirilere maruz kalan Yeşilçay, konuyla ilgili, “Boşlukta olduğum için denedim ama çok pişman oldum. Zaten etkileri kalmadı” şeklinde konuştu.
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