Ünlü oyuncu Yeşilçay'ın 'botoks' pişmanlığı

Giriş : 11.03.2018 / 09:17:00

11.03.2018 / 09:17:00 Güncelleme : 11.03.2018 / 09:20:13

Önceki akşam bir yazar arkadaşıyla yemek yiyen Nurgül Yeşilçay, botoks yaptırdığı için pişman olduğunu söyledi.