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Ünlü oyuncu Yeşilçay'ın 'botoks' pişmanlığı

Ünlü oyuncu Yeşilçay'ın 'botoks' pişmanlığı.26686
  • Giriş : 11.03.2018 / 09:17:00
  • Güncelleme : 11.03.2018 / 09:20:13

Önceki akşam bir yazar arkadaşıyla yemek yiyen Nurgül Yeşilçay, botoks yaptırdığı için pişman olduğunu söyledi.

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Sepet Beşik

Mekan çıkışı, muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, “Eylüle kadar hiçbir projem yok. Timur Savcı’yla anlaştık, güzel bir iş olacak” dedi. Geçtiğimiz günlerde yüzüne yaptırdığı botoksla eleştirilere maruz kalan Yeşilçay, konuyla ilgili, “Boşlukta olduğum için denedim ama çok pişman oldum. Zaten etkileri kalmadı” şeklinde konuştu.

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