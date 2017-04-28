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Ünlü oyuncu Pelin Öztekin 63 kiloya düştü

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin 63 kiloya düştü.19860
  • Giriş : 28.04.2017 / 14:01:00

Güzel oyuncu Pelin Öztekin, 153 kilodan 63 kiloya düştü.

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Pelin Öztekin güzelliği ile dikkat çekiyor. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 153 kilodan 63 kiloya düşen güzel oyuncu, yeni haliyle çekilen fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallıyor. Öztekin takipçilerinden büyük ilgi görüyor.

Ünlü oyuncu, eski dönemlere ait paylaşımların yapıldığı TBT gününü, kilo verdikten sonraki dönemde çekilmiş bir fotoğrafına ayırdı.

"BİRER TBT ALIR MIYIZ"
Öztekin, son paylaşımına; "Birer TBT alır mıyız? O gecenin başıydı, sonunu hiç sorma, hayat sürprizlerle dolu" notunu düştü.

TÜRKİYE

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