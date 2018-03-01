Ünlü oyuncu Pınar Altuğ botoksu abarttı
Çocuklar Duymasın dizisinin güzel oyuncusu Pınar Altuğ son hali ile şaşırttı. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Pınar Altuğ'un botoksu abartması nedeniyle gözlerinin kapanacak duruma geldiği görüldü.
Pınar Altuğ, şişmiş yüzü ve çizgi gibi kalmış gözleri ile dikkati çekti. Altuğ'un yüzünün botokstan şiştiği iddia edildi. 43 yaşındaki oyuncu, "Dizi çekimi, televizyon programı derken yoğun ışık altında çalışmak beni yordu" şeklinde konuştu.
TRT
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