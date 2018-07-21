Facebook Twitter Rss

Ünlü oyuncu Şahin Irmak, Asena ile evlendi

Ünlü oyuncu Şahin Irmak, Asena ile evlendi.13380
  • Giriş : 21.07.2018 / 17:08:00

Ünlü oyuncu Şahin Irmak, nişanlısı Asena Tuğral ile evlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile ünlenen Şahin Irmak, 2015 yılında nişanlandığı Asena Tuğral ile Beşiktaş Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahla evlendi.

Şahin Irmak ile Asena Tuğal Beşiktaş Kültür merkezinde kıyılan nikah ile dünya evine girdi. Şahin Irmak, nikaha saatler kala müstakbel eşi Asena Tuğal'ı evinden aldı. Asena Tuğal ile Şahin Irmak'ın düğünden fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

TÜRKİYE

Galatasaray-Valencia maçı saat kaçta?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kibariye'nin kocası sarışın sevgilisiyle

Kibariye'nin kocası sarışın sevgilisiyle

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kocası sarışın sevgilisiyle görüntülendi.

Arda Turan'ın oğluna dadı tutulmayacak

Arda Turan'ın oğluna dadı tutulmayacak

Golcü oyuncu Arda Turan'ın doğacak oğlunun dadısı olmayacak.

 

Usta oyuncu Tarık Akan'ın kızı evlendi

Usta oyuncu Tarık Akan'ın kızı evlendi

Usta oyuncu Tarık Akan'ın kızı Özlem Üregül dünya evine girdi.

Survivor yarışmacısı Turabi'nin acı günü

Survivor yarışmacısı Turabi'nin acı günü

Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran, büyük bir üzüntü yaşadı.

 

Ünlü şarkıcı İrem Derici depresyona girdi

Ünlü şarkıcı İrem Derici depresyona girdi

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden İrem Derici'nin depresyonda olduğu iddia edildi.

Can Bonomo, Öykü Karayel ile evlendi

Can Bonomo, Öykü Karayel ile evlendi

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile evlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya