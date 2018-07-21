Ünlü oyuncu Şahin Irmak, Asena ile evlendi
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile ünlenen Şahin Irmak, 2015 yılında nişanlandığı Asena Tuğral ile Beşiktaş Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahla evlendi.
Şahin Irmak ile Asena Tuğal Beşiktaş Kültür merkezinde kıyılan nikah ile dünya evine girdi. Şahin Irmak, nikaha saatler kala müstakbel eşi Asena Tuğal'ı evinden aldı. Asena Tuğal ile Şahin Irmak'ın düğünden fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
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