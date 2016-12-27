Ünlü oyuncu sette kalp krizi geçirdi!
Reyting rekorları kıran 'Güldür Güldür' isimli programda 'Eşofmanlı Şevket Hoca' rolüyle izleyiciler tarafından sevilen Çağlar Çorumlu hastanelik oldu.
Ekranların sevilen yüzü Çağlar Çorumlu'nun reklam çekimleri sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Operasyonla kalp damarlarına stent takılan oyuncu, birkaç gün hastanede müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
"İYİYİM" MESAJI
Çıkan haberlerin ardından Çağlar Çorumlu Twitter sayfasında bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu sayfasına şu notu düştü:
'Gerekli tetkikler ve kontroller yapılıp, önlem alınmıştır. İlginize teşekkürler..."
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