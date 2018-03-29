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Ünlü oyuncu Süreyya Küçük hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Süreyya Küçük hayatını kaybetti.15222
  • Giriş : 29.03.2018 / 16:04:00

Ünlü oyuncu 57 yaşında Süreyya Küçük hayata gözlerini yumdu.

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3 ayrı kanserle mücadele eden usta sanatçı Süreyya Küçük hayatını kaybetti. Konuya ilişkin açıklama sanatçı Onur Akay tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

 Onur Akay, " Maalesef bugün saat 14:00’da kaybettik. 4 gündür yoğun bakımda olan 57 yaşındaki oyuncumuz, yaklaşık 1 ay önce beni aramış ve tedavisi ile ilgili maddi sıkıntılar yaşadığını söylemiş, “Tiyatro salonlarını ücretsiz verirlerse, bende oyunumu oynar ve tedavim için gerekli parayı kazanırım.” demişti. Nur içinde yatsın.” ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyuncusu Süreyya Küçük, çok sayıda dizi ve sinema filminde rol aldı. Kendi yazdığı ve yönettiği 'Uyanış' adlı tiyatro oyunu ile binlerce seyircinin önüne çıkan Küçük, en son 'Al Karısı' isimli bir korku filminde oynamıştı.

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