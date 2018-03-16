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Ünlü oyuncu tat ve koku duyularını kaybetti

Ünlü oyuncu tat ve koku duyularını kaybetti.14198
  • Giriş : 16.03.2018 / 13:43:00

Ünlü oyuncu Ahmet Çevik, tat ve koku duyularını kaybetti.

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Sepet Beşik

Sevilen tiyatrocu Ahmet Çevik, dengesini kaybederek düştü. Yaşanan görünmez kaza sonrası hastaneye kaldırılan Ahmet Çevik'in şiddetli kafa çarpması nedeniyle tat ve koku duyularını kaybetti.

45 yaşındaki tiyatrocunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Okay, "Tiyatrocu dostum Ahmet Çevik, görünmez bir kaza geçirdi ve ameliyat oldu. Düşerek şiddetli kafa çarpması nedeniyle tat ve koku alma duyularını kaybeden ve burnunda şekil bozukluğu oluşan arkadaşımı ziyaret ettim ve merak eden sevenleri için fotoğraflarını çektim. Acil şifalar" açıklamasında bulundu.

HÜRRİYET

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