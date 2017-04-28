Ünlü oyuncu Tolga Karel gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Tolga Karel, Amerika Birleşik Devletleri'nden İstanbul'a dönüşü sırasında, hakkında açılan bir davada ifadesi alınamak üzere Atatürk Havalimanı'nda polis tarafından dönüşü gözaltına alındı.
Karel buradan da ifade vermek üzere polis nezaretinde Kartal Adliyesi'ne götürüldü. Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürülen Karel, burada gazetecilere trafikte yaşadığı bir tartışma sonrası açılan davada ifade veremediği için savcılığa götürüldüğünü bildirdi.
Karel, "Bir yıl evvel trafikte bir tartışma olmuş. Ben bir yıldır burada olmadığım için savcı ifademi istemiş. Savcıya ifade veremediğim için ülkeye girerken memur beyler ifadeyi vermem açısından savcılığa götürecekler. İfademizi vereceğiz. Onun dışında bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Trafikte sen yol verdin ,ben yol vermedim tartışmasından dolayı. Savcıya ifade verdikten sonra çıkacağız inşallah" dedi.
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden dava kapsamında ifade veren Tolga Karel, serbest bırakıldı.
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