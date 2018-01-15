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Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı eşinden boşandı

Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı eşinden boşandı.18790
  • Giriş : 15.01.2018 / 13:21:00

Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, 2015 yılında evlendiği eşinden boşandı.

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Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, 2015 yılında evlendiği Emre Vatansever'den boşandı. Yıldız Asyalı'nın Vatansever'den 1,5 yaşında Ayşe Mira adınfa bir kızı var.

Asyalı "Sessiz sedasız evliliğimizi bitirdik. Anne ve baba olarak kızımızı büyütüyoruz" dedi.

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