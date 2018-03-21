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Ünlü oyuncunun eşi: Kocam beni dövüyor

Ünlü oyuncunun eşi: Kocam beni dövüyor.10976
  • Giriş : 21.03.2018 / 11:25:00

Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapcıoğlu'nun hesabından yapılan paylaşımlar şoke etti.

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Büyüyen Beşik

'Arka Sokaklar' adlı diziyle ünlenen Berk Oktay'ın uzun zamandır arasının kötü olduğu iddia edilen eşi Merve Şarapçıoğlu'nun hesabından paylaşılan kareler görenleri şoke etti.

Sosyal medya hesabı hacklenen ünlüler kervanına Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay da katıldı. Sosyal medyada şok etkisi yaratan fotoğraflar kısa sürede silindi.

Fotoğrafların nasıl ve kimler tarafından ele geçirildiği anlaşılamazken, Merve Şarapçıoğlu yüzünde bandaj olan bir fotoğrafını yayınlayarak eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Ancak aynı fotoğrafın hack’lenen görseller arasında bulunması kafaları karıştırdı. Fotoğrafın bir estetik operasyon sonrası çekildiği ihtimali üzerinde de duruluyor.

TRT

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