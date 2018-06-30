Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici: 10 kilo aldım
İrem Derici’nin aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüş, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.
Önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takılan Derici’nin bir deri bir kemik halinden eser kalmamıştı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen popçu, “10 kilo aldım” dedi.
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