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Ünlü popçu Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı

Ünlü popçu Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı.18059
  • Giriş : 13.04.2018 / 16:00:00

Ünlü pop şarkıcısı Murat Boz ile Aslı Enver ilişkilerine noktayı koydu.

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Beşik Modelleri

2016 yılında birlikte oynadıkları filmde birbirine aşık olan Murat Boz-Aslı Enver çiftinden kötü haber geldi. Uzun zamandır aynı evde yaşayan çiftin bilinmeyen bir nedenden dolayı ayrıldığı öğrenildi.

Evlenecekleri yönünde haberler çıkan Murat Boz ve Aslı Enver, büyük bir sürprize imza atarak 2,5 yıllık ilişkilerini noktaladı.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; 2016 yılında birlikte olmaya başlayan Murat Boz ve Aslı Enver, uzun süredir aynı evde kalıyorlardı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı alınan ayrılık kararının ardından Aslı Enver, birlikte oturdukları evden taşındı

İki isim, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, birlikte çekilmiş fotoğraflarını ise henüz silmedi.

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