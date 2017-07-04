Ünlü ressamın eşinin sır ölümü!
Olay İstanbul Cihangir'de yaşandı. Ünlü ressam Gürkan Coşkun'un eşi 48 yaşındaki Zeynep Bayramoğlu 5 katlı binadan düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.
Özel Fransızca dersi verdiği öğrenilen Bayramoğlu’nun komşuları olay sonrası ilk yardım, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İlk inceleme ardından hayatını kaybettiği öğrenilen Bayramoğlu’nun cansız bedeni savcılık incelemesi ardından morga kaldırıldı.
Bayramoğlu’nun komşusu Haldun Resuoğlu uzun zamandır tanıştıklarını belirterek, "Böyle kötü bir haber aldık. Düştüğünü öğrendik. Çok üzüldük" dedi.
Bayramoğlu’nun bir diğer komşusu ise, "Dün saçlarını kısa kesmişti. Eve 2 çalışanı gelmişti. Eşyalarını onlara verdi. Bizde bu durumu anlamlandıramadık" diye konuştu.
EŞİ FERYATLAR İÇERİSİNDE OLAY YERİNE GELDİ
Eşinin yüksekten düşerek öldüğü haberini alan ünlü ressam Gürkan Coşkun, feryatlar içerisinde olay yerine geldi.
Bayramoğlu’nun kesin ölüm nedeni savcılık incelemesi ardından belli olacak.
HÜRRİYET
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