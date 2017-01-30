Ünlü restoranda silahlı saldırı!
İstanbul'un Beykoz ilçesi Anadolu Hisarı yakınlarında bulunan ünlü bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi.
İddialara göre 12 yıl önce babasını öldüren kişiyle söz konusu restoranda karşılaşan saldırgan ateş açtı, şahsı vurdu. Silahından çıkan kurşunlar nedeniyle yaralanan vatandaşlar da oldu.
Ayrıntılar gelecek...
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