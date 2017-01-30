Facebook Twitter Rss

Ünlü restoranda silahlı saldırı!

Ünlü restoranda silahlı saldırı!.10551
  • Giriş : 30.01.2017 / 16:39:00

İstanbul Beykoz'da bulunan ünlü bir restoranda silahlı saldırı gerçekleşti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İstanbul'un Beykoz ilçesi Anadolu Hisarı yakınlarında bulunan ünlü bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi.

İddialara göre 12 yıl önce babasını öldüren kişiyle söz konusu restoranda karşılaşan saldırgan ateş açtı, şahsı vurdu. Silahından çıkan kurşunlar nedeniyle yaralanan vatandaşlar da oldu. 

Ayrıntılar gelecek...

Türk Hava Yolları göçmenlere müjdeyi verdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Türk Hava Yolları göçmenlere müjdeyi verdi

Türk Hava Yolları göçmenlere müjdeyi verdi

ABD'de Başkan Donald Trump'ın yayımladığı kararname sonrası mağdur olan insanlara THY'den müjde geld

D-100'de kamyon dehşeti: 1 ölü, 18 yaralı

D-100'de kamyon dehşeti: 1 ölü, 18 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan kamyon D-100 karayolu üzerinde can pazarı yaşanmasına yol

 

Özel harekatı vuran hainlere 54 kez müebbet

Özel harekatı vuran hainlere 54 kez müebbet

15 Temmuz'daki alçak darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan özel harekatı vuran pilotlara ağır

800 kilo sucuk çalıp mangal yapmışlar

800 kilo sucuk çalıp mangal yapmışlar

Adana'da 800 kilogram sucuk ve 350 kilogram et çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

 

İstanbul'a deniz itfaiyesi filosu

İstanbul'a deniz itfaiyesi filosu

İstanbul itfaiyesi, yangın ve afetlerle daha etkin mücadele için deniz filosu kuruyor.

Erdoğan, gaziyle görüntülü konuştu

Erdoğan, gaziyle görüntülü konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminde gazi olan Mehmet Yaman'ı ziyar


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya