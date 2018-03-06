Ünlü sanatçı Arif Sağ hastaneye kaldırıldı
Geçtiğimiz aylarda Küba'da 5 seanslık tedavi gören Arif Sağ, yeniden hastaneye kaldırıldı. Akciğer kanserinden Küba'da tedavi gören ünlü sanatçı eşini de kanserden kaybetmişti.
MESAM'a kayyum atanmasının ardından yönetim kurulu başkanlığı görevinden alınan Arif Sağ'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Ünlü model Adriana Lima ve Metin Hara ayrıldı
Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konuldu
Sevilen şarkıcı Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konulduğu öğrenildi.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ayrılıyor mu?
Ekranların sevilen yüzü Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten kötü haber geldi.
Evlilik hazırlığı yapan Arda, kız istemeye gitti
Aslıhan Doğan ile evlilik hazırlığı yapan Arda Turan, kız istemeye gitti.
Ünlü oyuncu Emrah'ın oğlu dönerci oldu
Ünlü oyuncu Emrah'ın olaylarla bilinen oğlu Tayfun dönerci oldu.
Ahmet Kural'dan açıklama: Aşık olmadım
Ekranların sevilen oyuncusu Ahmet Kural, aşk hayatına dair açıklama yaptı.