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Ünlü sanatçı Arif Sağ hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Arif Sağ hastaneye kaldırıldı.15204
  • Giriş : 06.03.2018 / 15:52:00

Küba'da tedavi gören ünlü sanatçı Arif Sağ hastaneye kaldırıldı.

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Geçtiğimiz aylarda Küba'da 5 seanslık tedavi gören Arif Sağ, yeniden hastaneye kaldırıldı. Akciğer kanserinden Küba'da tedavi gören ünlü sanatçı eşini de kanserden kaybetmişti.

MESAM'a kayyum atanmasının ardından yönetim kurulu başkanlığı görevinden alınan Arif Sağ'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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