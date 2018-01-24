Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'dan kötü haber
Gerek sanatı gerekse magazin basınında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen sanatçı Bülent Ersoy ile ilgili açıklama yapan Onur Akay, ünlü ismin zatürre geçirdiğini belirtti.
Ersoy’un 5 gündür hastaneden taburcu olmadığını Instagram adresinden duyuran Akay, “1 haftadır ses kısıklığı sorunu yaşayan değerli sanatçımız Bülent Ersoy'a, zatürre teşhisi konuldu. 19 Ocak gecesi konser sonrası hastaneye giden Bülent Ersoy'un, ses kısıklığı ile başlayan şikâyetinin zatürre başlangıcı olduğu belirlendi. Değerli sanatçımız 5 gündür taburcu olamadı. Kendisine acil şifalar diler, ellerinden öperim.” ifadelerini kullandı.
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