Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan kötü haber geldi
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen, arabesk müzik sanatçısı Ferdi Tayfur'a böbrek yetmezliği teşhisinin konulduğu, ömrü boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanarak tedavi olacağı öğrenildi.
Sağlık sorunlarıyla yüzleşen Tayfur'a en büyük motivasyon, geçtiğimiz yıllarda kaybettiği villa davasının kendi lehine sonuçlanması oldu. Şarkıcının Marmaris'teki arazisi üzerine yaptırmak istediği villalarda sorun çıkmış; Tayfur müteahhit ve taşeron firmayla davalık olmuştu. Davaların lehine sonuçlanması, zor günler geçiren Tayfur'a büyük motivasyon olmuş.
SABAH
DİĞER HABERLER
CHP'den TRT hakkında suç duyurusu!
Cumhuriyet Halk Partisi, TRT ile ilgili savcılığa şikayette bulunacak.
Enes Kanter'in babası 127 FETÖ'cü ile görüşmüş
Ünlü basketbolcu Enes Kanter'in babası 127 FETÖ'cü ile görüşmüş.
Oğlunu öldürüp, selfie çekti
Akıllara durgunluk veren cinayet Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşandı.
İstanbul'da yolcular yollara döküldü
İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.
Malatya'da deprem! AFAD'dan açıklama
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem yaşandı.