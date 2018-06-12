Ünlü sanatçı Filiz Akın'ın durumu kötüleşiyor
Bir dönem kanser tedavisi gören Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın'dan kötü haber geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Onur Akay, Filiz Akın'ın serum ve ilaçlarla ayakta durduğunu yazdı.
Onur Akay, "Geçen hafta Marekeş'te dünyaca ünlü argan yağının yapılışını seyretmeye giden Filiz Hanım, yine serumlarla ve kullandığı ilaçlarla sadece bir müddet ayakta durabilmiş. Filiz Akın, ‘Takviyelerle, ailem, arkadaşlarım, dostlarım kısa zaman dilimleri içinde bana çok güzel şeyler yaşatıyorlar. Şükretmek ve hayata katılabilmek güzel şey.'dedi. Usta sanatçımıza acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullanarak yazısında Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'le yıllar önce çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.
Kanseri yenen Filiz Akın, çok önemli bir ameliyatla menenjit ve yüz felcinden kıl payı kurtulmuştu. Daha sonra ise şahdamarına stent takılması ameliyatıyla, beynine pıhtı gitmesiyle oluşabilecek hayati tehlikeden ve felç olma durumundan, riskli ama başarılı bir ameliyatla yine kıl payı kurtulmuştu.
TRT
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