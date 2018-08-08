Ünlü sanatçı Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Arabesk müziğin önemli isimlerinden olan Hakkı Bulut, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklamayı sanatçının kızı Emel Bulut sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
"Sevgili babamız Sn. Hakkı Bulut ani bir kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olup, birazdan kalp ameliyatı olacaktır. Siz sevenlerinden ailesi olarak dualarınızı esirgememenizi diliyoruz."
HÜRRİYET
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