Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'u köpek ısırdı
Ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, yardımcısının sokakta bulup beslemeye başladığı köpek tarafından ısırıldı. Ünlü sanatçıya dört dikiş atıldığı öğrenildi.
Ersoy, “Menajerim sokakta bir köpek bulmuş, çok benzediği için onu benim köpeğim Şanslı sanmış. Levent’teki ofisimize aldık, besledik. Sahibini arayacak, sahibi çıkmazsa sahiplendirecektik. Ama bugün talihsiz bir olay oldu. Benim köpeğimle oynuyorlardı, birden kavga etmeye başladılar. Ayırayım derken de elimi ısırdı. Dört dikiş atıldı. Şimdi de aşı yaptıracağım." dedi.
NTV
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