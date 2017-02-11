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Ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel'den kötü haber

Ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel'den kötü haber.14811
  • Giriş : 11.02.2017 / 12:11:00

Ünlü sanatçı Nuri Sesi güzel hakkında hayranlarını üzecek bir haber geldi.

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Onur Akay'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj Nuri Sesigüzel hayranlarını tedirgin etti. Geçtiğimiz yıl bel fıtığı nedeniyle ameliyat geçiren sanatçının ayağa kalkmakta zorlandığı haberi sevenlerini üzdü.

Nuri Sesigüzel'in  fotoğrafını sayfasında paylaşan Akay, altına şu notu düştü:

"Nuri Sesigüzel’in maalesef sağlık durumu iyi değil ve acı içinde. Geçen sene kısa aralıklarla üç kez bel fıtığı ameliyatı olan değerli sanatçımız iyileşemedi. Evinde yataktan dahi zor kalkabilen Sesigüzel, yürüyemiyor ve hareket etme zorluğu çekiyor. Doktorunun önerisi ile yeni tetkikler geçirecek olan sanatçımıza, acil şifalar diliyorum."

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