Ünlü sanatçı Orhan Aydın gözaltında
Ünlü sanatçı Orhan Aydın'ın gözaltına alındığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
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