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Ünlü sanatçı Türkan Şoray hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Türkan Şoray hastaneye kaldırıldı.10894
  • Giriş : 20.04.2018 / 10:48:00

Türk sinemasının 'Sultan'ı sanatçı Türkan Şoray hastaneye kaldırıldı.

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Sepet Beşik

Türk sinemasının sevilen sanatçılarından Türkan Şoray'ın bağırsak enfeksiyonu yüzünden hastaneye kaldırıldığı ve pazartesi gününden bu yana tedavi gördüğü öğrenildi.

Türk sinemasının Sultan’ı usta oyuncu Türkan Şoray, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü Fulya Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

2 KİLO VERDİ

Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan ünlü sanatçı, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçının bu yüzden 2 kilo verdiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE AMELİYAT OLDU

Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, o operasyonun ardından da 12 kilo vermişti.

Şoray, fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromu olduğunu açıklamıştı.

CUSHING SENDROMU NEDİR?

Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık.

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