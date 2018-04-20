Ünlü sanatçı Türkan Şoray hastaneye kaldırıldı
Türk sinemasının sevilen sanatçılarından Türkan Şoray'ın bağırsak enfeksiyonu yüzünden hastaneye kaldırıldığı ve pazartesi gününden bu yana tedavi gördüğü öğrenildi.
Türk sinemasının Sultan’ı usta oyuncu Türkan Şoray, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü Fulya Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
2 KİLO VERDİ
Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan ünlü sanatçı, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçının bu yüzden 2 kilo verdiği öğrenildi.
DAHA ÖNCE AMELİYAT OLDU
Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, o operasyonun ardından da 12 kilo vermişti.
Şoray, fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromu olduğunu açıklamıştı.
CUSHING SENDROMU NEDİR?
Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık.
NTV
DİĞER HABERLER
Arda Turan'ın eşi Aslıhan 3 aylık hamile!
Golcü oyuncu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın 3 aylık hamile kaldığı öğrenildi.
Yıldız Tilbe'den genç şarkıcı Aleyna'ya övgü!
Usta sanatçı Yıldız Tilbe, geçen ay 18 yaşına giren Aleyna Tilki'ye övgüler yağdırdı.
Caner Erkin'den 'Asena Atalay' açıklaması!
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay'la ilgili iddialara yanıt verdi.
Arda Turan'ın paylaşımı olay oldu!
Milli futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'a ayaklarını yıkattı.
Orhan Gencebay: Tatlıses'in dili sürçmüş
Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses'in Hatay ziyareti hakkındaki sözlerine yanıt verdi.