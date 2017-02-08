Ünlü şarkıcı Demet Akalın rekor kırdı
110 bin rakamının gözüktüğü görseli Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın paylaşımına, "Canlı yayın bu akşam ki dostlara öpücük o zaman e bi sevgililer günü hediyesi hakettiniz büyüğünden" notunu ekledi.
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