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Ünlü şarkıcı Demet Akalın rekor kırdı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın rekor kırdı.14438
  • Giriş : 08.02.2017 / 11:33:00

Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yapan Demet Akalın rekor kırdı.

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Yaptığı açıklamaları ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından canlı yaptı. 110 bin kişinin izlediği yayın rekor kırdı. İlgiden memnun kalan Akalım, izlenme sayısının yer aldığı görseli paylaştı.

110 bin rakamının gözüktüğü görseli Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın paylaşımına, "Canlı yayın bu akşam ki dostlara öpücük o zaman e bi sevgililer günü hediyesi hakettiniz büyüğünden" notunu ekledi.

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