Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin Umre krizi!
'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde yatan ve geçtiğimiz aylarda çıkan Deniz Seki'nin menajeri Özgür Aras ile birlikte gittiği Umre ziyareti öncesi yaşananlar ortaya çıktı.
Sabah'tan Ali Oktay'ın habeirne göre, beş ay önce cezaevinden şartlı tahliye edilen ve her hafta polis merkezine imza vermesi gereken Deniz Seki, 1 Kasım'da Umreye gitmişti. Seki'nin bu kutsal ziyaret öncesi izin krizi yaşadığı ortaya çıktı. Seki, bir gün mazeretli sayılmak için İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne başvurdu.
SAVCIDAN İTİRAZ
ANCAK Seki'nin mazeret izni talebi reddedildi. Seki, bu kez İstanbul İnfaz Hakimliği'ne başvurdu. Hakimlik izin verdi ama savcılık devree girip itiraz etti. İtirazarı inceleyen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi ise savcılığın itirazını reddedip 'Umre zorunlu ihtiyaç' diyerek Seki'nin iznini yasal saydı
SABAH
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