Ünlü şarkıcı Emre Aydın'dan Sneijder mesajı
Sarı-Kırmızılılar'da dün yaşanan 10 numara krizinin yankıları devam ediyor. Hazırlık maçında 10 numarayı Younes Belhanda'nın giymesine sarı kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.
Yaşanılan bu gelişme sonrası ünlü sanatçı Emre Aydın bu konu ile ilgili Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Aydın attığı Tweet'te şu ifadeleri kullandı:
Fotoğraftaki Galatasaray'ın 10 numarası Sneijder. Kendisinden önceki 10 numara Hagi idi. Bu isimleri ve forma numaralarını yönetimler değiştiremezler.
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