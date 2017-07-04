Ünlü şarkıcı Hadise: 2 gün boyunca ağladım!
O Ses Türkiye'nin son sezonunda şampiyon olan ve yaz aylarında yeni bir albüm çıkaran Hadise, çıkardığı son albümünde 'Şampiyon' şarkısına gelen yorumları görünce 2 gün boyunca ağladığını belirtti.
Yalıkavak'taki bir plajda sahne almadan önce albümünün tanıtımını yapan Hadise, 40 derecelik sıcakta mont ile basın mensuplarının karşısına geçti. Yeni albümünden, klibinden ve özel yaşantısından bahseden ünlü şarkıcının neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı. Albümünü dijital ortamda çıkmasının ardından 2 gün boyunca bilgisayarın başından kalkmayan Hadise, sosyal medyadaki yorumlar karşısında gözyaşlarını tutamadığını açıkladı.
"BEN ŞAMPİYONUM"
Hadise, her işte en iyisi olmak istediğini belirterek, “İlk şarkımızın isimi şampiyon, bir aşk şarkısı. Albümümün ismini şampiyon koymamın nedeni, özelim de ve işimde hep en iyisi olmak istiyorum. Kendi içimde, kendi alanımda en iyisi olmak için çaba sarf ediyorum. Aynaya baktığım zaman evet ben şampiyonsun demeyi seviyorum. Her yaptığım işte şampiyon olmak istiyorum. Kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Ben kendime yakın sadece kendimi görüyorum. Ben hiç kimseyle yarışmak istemiyorum, savaşmak istemiyorum. Ben sadece şarkımı dinlediğimde, klibimizi izlediğimde çok güzel bir iş yaptığımızı gördük. Bu benim için en güzel şey” dedi.
"YORUMLARI OKUYUP AĞLADIM"
Sosyal medyadan albüm hakkındaki yorumları okuyup ağladığını açıklayan Hadise, "Albümüm dijital platformlarda satışa sunuldu ve ben 2 gece boyuna hiç uyumadım. Sosyal medyadan tepkilere baktım ve o yorumları okurken ağladım. Ağlarken bir resmimi çekip onu da ablama gönderdim. Çok güzel tepkiler gelince duygusal anlar yaşadım ve gözyaşlarımı tutamadım" ifadelerini kullandı.
"YAŞADIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM"
Aşk hayatından da bahseden Hadise, yaşadığım hiçbir şeyden pişman olamadığını vurgulayarak, "Her yaşadığım olay bana bir şeyler katıyor. Beni olgunlaştırıyor, büyütüyor. Ben neden hak ettiğim aşkı yaşamadım diye bir şey yok. Belki yaşıyorum belki de yaşamıyorum oda bana kalsın” şeklinde konuştu.
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