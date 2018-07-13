Ünlü şarkıcı İrem Derici depresyona girdi
Pop müziğin sevilen şarkıcısı İrem Derici, geçtiğimiz yıl aşırı zayıflamış ve sonunda hastalanarak hastanede tedavi görmüştü, Bu sırada 10 kilo olan Derici'nin kilolar nedeniyle depresyona girdiği iddia edildi.
Akşam Life'da yer alan habere göre,10 kilo aldığı için mutsuzlaşan genç popçu yeni görüntüsünden dolayı depresyona girdi.
Müzik çalışmalarına ara veren İrem Derici arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Rotayı Ege'ye çeviren Derici, iddiaların aksine mutlu fotoğraflarını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.
HÜRRİYET
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