Facebook Twitter Rss

Ünlü şarkıcı İrem Derici depresyona girdi

Ünlü şarkıcı İrem Derici depresyona girdi.11114
  • Giriş : 13.07.2018 / 12:41:00
  • Güncelleme : 13.07.2018 / 12:47:33

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden İrem Derici'nin depresyonda olduğu iddia edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Pop müziğin sevilen şarkıcısı İrem Derici, geçtiğimiz yıl aşırı zayıflamış ve sonunda hastalanarak hastanede tedavi görmüştü, Bu sırada 10 kilo olan Derici'nin kilolar nedeniyle depresyona girdiği iddia edildi.

Akşam Life'da yer alan habere göre,10 kilo aldığı için mutsuzlaşan genç popçu yeni görüntüsünden dolayı depresyona girdi.

Müzik çalışmalarına ara veren İrem Derici arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Rotayı Ege'ye çeviren Derici, iddiaların aksine mutlu fotoğraflarını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

HÜRRİYET

Türkiye, o ülkeye 30 ATAK helikopteri sattı

Adnan Oktar hastaneye getirildi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Can Bonomo, Öykü Karayel ile evlendi

Can Bonomo, Öykü Karayel ile evlendi

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile evlendi.

Herkese inat Gülben Ergen'e aşkını ilan etti

Herkese inat Gülben Ergen'e aşkını ilan etti

Burak Törer, ele inat sevgilisi Gülben Ergen'e aşkını ilan etti.

 

Nagihan: Topunuz benimle baş edemediniz

Nagihan: Topunuz benimle baş edemediniz

Survivor Nagihan Karadere'den gelen eleştirilere cevap geldi.

Haluk Levent'ten Barış Akarsu anısına konser

Haluk Levent'ten Barış Akarsu anısına konser

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Barış Akarsu anısına konser düzenledi.

 

Murat Boz, eski sevgilisini fena bozdu!

Murat Boz, eski sevgilisini fena bozdu!

Ünlü şarkıcı Murat Boz, eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'nu fena bozdu.

Survivor şampiyonu Adem'den Sabriye'ye sitem

Survivor şampiyonu Adem'den Sabriye'ye sitem

Survivor şampiyonu Adem, bir önceki dönemden arkadaşı Sabriye'ye sitem etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya