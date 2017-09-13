Facebook Twitter Rss

Ünlü şarkıcı İrem Derici hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici hastanelik oldu.18802
  • Giriş : 13.09.2017 / 11:11:00
  • Güncelleme : 13.09.2017 / 11:18:49

Ünlü şarkıcı İrem Derici, besin zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Verdiği kilolarla ilgi çeken İrem Derici, bu akşam yapılacak Ankara konserini iptal etti. Derici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında besin zehirlenmesi nedeniyle böbreklerinin iltihaplandığını belirtti.

Bunun üzerine konserini iptal eden İrem Derici, sosyal medya aracılığı ile haberi takipçilerine duyurdu

"Ankara Polatlı konserim besin zehirlenmesine dayalı böbrek iltihaplanması sonucu doktor raporu ile zorunlu olarak iptal edilmiştir. 2 gündür çektiğim ağrıyı, sızıyı size anlatamam. Hastanede yerlerde sürünüyorum. Sevenlerimden ve bütün Polatlı halkından çok çok çok özür dilerim. En yakın zamanda görüşmek dileği ile..."

HÜRRİYET

Bekir Bozdağ'ın avukatı oğlu oldu

Kurbağanın porsiyonu 30 TL!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Atina'da Türk Hava Yolları bürosuna saldırı

Atina'da Türk Hava Yolları bürosuna saldırı

Yunanistan'da Türk Hava Yolları bürosuna saldırı düzenlendi.

Işın Karaca'nın eski eşi hırsızlıktan yakalandı

Işın Karaca'nın eski eşi hırsızlıktan yakalandı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın eski eşi hırsızlıktan yakalandı.

 

Genelkurmay'dan beklenen açıklama!

Genelkurmay'dan beklenen açıklama!

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun iddiasına yanıt

Olay binanın sahibi konuştu

Olay binanın sahibi konuştu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde çekilen karede yer alan apartmanın sahibi konuştu.

 

İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı

İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması kapsamında operasyonu başlatıldı.

Rektör istifa etti!

Rektör istifa etti!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) RektörÜ Galip Akhan istifa etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya