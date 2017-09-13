Ünlü şarkıcı İrem Derici hastanelik oldu
Verdiği kilolarla ilgi çeken İrem Derici, bu akşam yapılacak Ankara konserini iptal etti. Derici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında besin zehirlenmesi nedeniyle böbreklerinin iltihaplandığını belirtti.
Bunun üzerine konserini iptal eden İrem Derici, sosyal medya aracılığı ile haberi takipçilerine duyurdu
"Ankara Polatlı konserim besin zehirlenmesine dayalı böbrek iltihaplanması sonucu doktor raporu ile zorunlu olarak iptal edilmiştir. 2 gündür çektiğim ağrıyı, sızıyı size anlatamam. Hastanede yerlerde sürünüyorum. Sevenlerimden ve bütün Polatlı halkından çok çok çok özür dilerim. En yakın zamanda görüşmek dileği ile..."
HÜRRİYET
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