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Ünlü şarkıcı Işın Karaca üçüncü kez evlendi

Ünlü şarkıcı Işın Karaca üçüncü kez evlendi.23747
  • Giriş : 29.12.2016 / 12:55:00
  • Güncelleme : 29.12.2016 / 12:55:00

Başarılı şarkıcı Işın Karaca üçüncü kez dünya evine girdi.

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Başından 2 talihsiz evlilik geçen ünlü şarkıcı Işın Karaca dün uzun süredir aşk yaşadığı Tuğrul Odabaşı ile dünya evine girdi.

Nikah şahitliğini yapacak olan Demet Akalın'ın kızı Hira'nın hastalanması üzerine görevi sanatçının arkadaşı Cansu Kurtçu üstlendi.

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