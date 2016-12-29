Ünlü şarkıcı Işın Karaca üçüncü kez evlendi
Başından 2 talihsiz evlilik geçen ünlü şarkıcı Işın Karaca dün uzun süredir aşk yaşadığı Tuğrul Odabaşı ile dünya evine girdi.
Nikah şahitliğini yapacak olan Demet Akalın'ın kızı Hira'nın hastalanması üzerine görevi sanatçının arkadaşı Cansu Kurtçu üstlendi.
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