Ünlü şarkıcı Kıraç: Operasyonu destekliyorum
Ünlü rock şarkıcısı Kıraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli ve yerli ifadelerini değerlendirdi ve Kandil'e düzenlenecek operasyonu desteklediğini belirtti.
Anadolu rock müziğin son temsilcilerinden Kıraç, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli vurgusunun önemli olduğunu söyleyen Kıraç, Afrin ve Kandil operasyonlarıyla ilgili fikirlerini de açıkladı...
20 yıldır profesyonel olarak müzik dünyasının içindesiniz. Rekabetin her geçen gün biraz daha arttığı müzik piyasasında, kalıcı olmayı neye borçlusunuz?
Müzikte rekabet duygum yoktur. Müzik benim hayatımın anlamı, kendimi ifade etme biçimim. Kariyer olarak görmedim müziği hiçbir zaman. Ticari şarkı yapmadım. Parayı düşünerek ne sahneye çıkarım, ne de beste yaparım. Onu düşündüğüm an her şey zehir zindan olur benim için. Duygu odaklıyım. Kalıcı olmayı da samimiyete, duygu odaklı müzik yapmaya borçluyum.
Popun altın çağını yaşadığı 90'larda rock müzikle dinleyicilerin karşısına çıktınız. Risk aldığınızı düşündünüz mü?
Tabii ki çok riskliydi. İlk albümüm 'Deli Düş' başarılı olmadı mesela, çok iyi bir çalışma olmasına rağmen. Ben de birçoğu gibi pop müzikle çıkabilirdim ama ben rock müziğe gönül vermiş biriyim. Kendimi rock müzikle ifade ediyorum. Rock; kalıpları yıkan, yenilik arayışında olan bir müzik türü. Gençler de yenilik arayışında olduğu için yeni nesiller çok dinliyor rock müziği. Benim müziğim Anadolu rock. Kendi yaşadığım toplumun değerlerini barındırıyorum müziğimde; zaten böyle de olması gerekiyor.
20 yıl önceki şarkılarınızın hâlâ ilgiyle dinlenmesinin nedeni sizce ne?
Neşat Ertaş'a da sormuşlar bu soruyu. Üstat, şöyle demiş: "Çekmediğimiz derdin türküsünü yapmadık." Benim de bestelerimde yaşanmışlık ve samimiyet var. Bir şey gerçekse, kalıcı oluyor. Çünkü o gerçek insanların kalbine dokunuyor. Sanatçı zaten gerçeği estetik şekilde anlatır. Yaşadıklarımdan, gördüklerimden esinlenerek beste yapıyorum.
Tanju Okan'ın 'Benim Halkım' şarkısını neden yeniden yorumladınız?
Son yıllarda toplumsal duyarlılığı yüksek şarkılar yapıyorum. Türkmen kardeşlerimize destek olmak amacıyla 'Kerkük Zindanı' şarkısını yapmıştım mesela. Kerkük, bizim için çok önemli bir yöredir, benim için Kıbrıs'tan farksızdır. Bu şarkıyı yıllar önce Tanju Okan, 1974 Kıbrıs Harekatı döneminde söyledi. O dönemde halkı birleştirmek amacıyla yapılmıştı. Ben de aynı niyetle söyledim. Türkiye seçimlere giderken, farklılıklarımızı değil, ortak noktalarımızı öne çıkarmalıyız. Vatanımız, bayrağımız, Atatürk'ümüz, Fatih Sultan Mehmet'imiz ortak. Lütfen birbirimizle diyaloğa girerken bu ortak değerlerimizi göz ardı etmeyelim. Seçim sonrasında da birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak, yumuşak bir üslupla birbirimize yaklaşmalıyız. Emperyalist devletler bizi birbirimize düşürmek istiyor. Bakın Yugoslavya'ya; insanlar kardeşçe yaşarken, emperyalist devletler halkı birbirine düşürdü. Komşu komşuyu kesti. Bunu emperyal güçler yaptı. Bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Biz kardeşçe, hoşgörü ile ortak noktalarımızı öne çıkararak birbirimize sarılmalıyız. 'Benim Halkım'ı da zaten bunun için söyledim.
Bir yandan Avrupa'da PKK üyeleri rahatça faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan Amerika, FETÖ elebaşısı Gülen başta olmak üzere teröristleri ülkesinde barındırıyor. Siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Orada barınanlar onların amaçlarına hizmet ediyor. FETÖ, İslam coğrafyalarında, gizli servisleri tarafından Amerika'nın çıkarları adına destekleniyor. PKK da, FETÖ de tamamı dış bağlantılı olan terör örgütleri. Onları da zaten Batı, para olarak destekliyor. Batı terör örgütü üyelerini vermek ister mi? Vermez, kirli çamaşırları ortaya çıkar çünkü. Amerika, Gülen'i vermez. Amerika, dünyanın en büyük mafya devletidir. Trump da kukla zaten, kendi başına karar alamaz. Sadece Trump değil, diğer başkanlar da öyleydi. Onları yönetenler başka. Trump sosyal medyada bir şey diyor, Pentagon çıkıyor tam tersi bir açıklama yapıyor. Herkes de bu durumun farkında. Ben anti-Amerikancı ve anti-emperyalist bir insanım. Amerika'nın politikalarına hep karşı çıktım ve çıkmaya da devam ediyorum. Türkiye Amerika'dan ne kadar uzak olursa bizim için o kadar iyi olur diye düşünüyorum.
FB'li olarak Ali Koç'un başkan seçilmesini nasıl yorumluyorsunuz?
Ali Koç'u Fenerbahçe'ye davet eden Aziz Yıldırım'dır. Bizim iki başkan adayımız da çok değerli insanlar. İkisi de gönülden Fenerbahçeli. Ali Koç'un başkanlıkta büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum. Yapısal olarak önemli işler yapacaktır. Aziz Yıldırım sadece Fenerbahçe tarihine değil, Türk Futbol tarihine geçmiş bir insandır. FETÖ konusunda bence bir Hasan Tahsin kahramanlığı göstermiştir Aziz Yıldırım. FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir yapılanma olduğunu hapse girerken bile korkusuzca, cesurca dile getirdi. Bunun bedelini de hapis yatarak ödedi. Çok yiğit ve güçlü bir insan. Seçimde taraftar ve kongre, tercihini Ali Koç'tan yana yaptı. Ali Koç zaten daha ilk konuşmasında Aziz Yıldırım'ın efsane başkan olduğunu söyledi. Taraftar olarak, Ali Koç'un da Fenerbahçe'ye büyük başarılar kazandıracağını düşünüyorum.
SABAH
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