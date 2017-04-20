Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz hastanelik oldu
Grip salgınından nasibini alan Petek Dinçöz, sosyal medya hesabı üzerinden hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Seevnlerini korkutan ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Petek Dinçöz, hasta yatağında video paylaşmasının ardından sevenlerini korkuttu. Pek çok hayranı videoya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu
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