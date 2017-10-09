Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç boşanıyor mu?
2014 yılında evlenen Serdar Ortaç ile Chloe Lougman çiftinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Magazin basınından düşmeyen Serdar Ortaç'ın bebek istemesi üzerine Chloe'nin 'önce kariyer' cevabı üzerine boşanmanın eşiğine geldikleri öğrenildi.
Ortaç'ın çocuk istemesi, Chloe'nin ise 'önce kariyer' demesi nedeniyle çocuk krizi yaşayan çift, birbirlerini sosyal medya hesaplarında takipten çıkardı.
İkilinin bu hareketi bir kez daha 'boşanacaklar mı' sorusunu akıllara getirdi. Serdar Ortaç'ın en son 12 Eylül'de, Chloe'nin ise 7 Eylül'de eşiyle fotoğrafını paylaşması dikkatlerden kaçmadı.
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