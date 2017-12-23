Facebook Twitter Rss

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması!.18506
  • Giriş : 23.12.2017 / 13:41:00

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

İstanbul'da bir açılışa katılan Sinan Akçıl, magazin basınına bomba gibi düşen ayrılık haberi ile ilgili konuştu. Akçıl, Otilie'yla ile ilgili yaptığı açıklamasında ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.

Bir süredir şarkıcı sevgilisi Otilia'yla ayrıldığı konuşulan Sinan Akçıl, aşk hayatı hakkında ilk kez net konuştu: Otilia'yla ilişkimizi bitirme kararı aldık. Mesafeler bize uzun gelmeye başladı. Biz de oturduk ve bitirme kararı aldık, kısmet böyleymiş" dedi. 

TRT

Erdoğan: Trump kararını gözden geçirecek

Beşiktaşlı Cenk Tosun piyasayı altüst etti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ali Ağaoğlu, dede olmaya hazırlanıyor!

Ali Ağaoğlu, dede olmaya hazırlanıyor!

Magazin gündeminden düşmeyen iş adamı Ali Ağaoğlu, dede olmaya hazırlanıyor.

Cansel Elçin 5 yıllık eşinden boşanıyor

Cansel Elçin 5 yıllık eşinden boşanıyor

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, 5 yıl önce evlendiği Pınar Apaydın'dan boşanıyor.

 

Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrıldı mı?

Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrıldı mı?

Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Hara-Adriana Lima aşkında yeni gelişmeler yaşandı.

Zerrin Özer şoke etti! Görenler tanıyamadı

Zerrin Özer şoke etti! Görenler tanıyamadı

Usta sanatçı Zerrin Özer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

 

Kerimcan Durmaz'ın konserinde ortalık karıştı

Kerimcan Durmaz'ın konserinde ortalık karıştı

Kısa sürede ünlenen ve büyük bir takipçi kitlesi olan Kerimcan Durmaz'ın konserinde arbede çıktı.

Beren Saat kilo vermek için doktora gidiyor

Beren Saat kilo vermek için doktora gidiyor

Güzel oyuncu Beren Saat, kilo vermek için doktora gidiyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya