Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması!
İstanbul'da bir açılışa katılan Sinan Akçıl, magazin basınına bomba gibi düşen ayrılık haberi ile ilgili konuştu. Akçıl, Otilie'yla ile ilgili yaptığı açıklamasında ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.
Bir süredir şarkıcı sevgilisi Otilia'yla ayrıldığı konuşulan Sinan Akçıl, aşk hayatı hakkında ilk kez net konuştu: Otilia'yla ilişkimizi bitirme kararı aldık. Mesafeler bize uzun gelmeye başladı. Biz de oturduk ve bitirme kararı aldık, kısmet böyleymiş" dedi.
TRT
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