Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe karakolluk oldu
İzmir'in Çeşme ilçesinde, tatil yapan sanatçı Yıldız Tilbe, trafikte yol verme meselesi yüzünden öndeki araçtaki sürücüyle tartıştı. Tartışmanın ardından Tilbe karakolluk oldu.
Çeşme'de tatil yapan Yıldız Tilbe, aracıyla seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden önündeki aracın kadın sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis, Tilbe ve tartıştığı kişiyi karakola götürdü. Tartışmanın burada da sürmesi üzerine iki taraf birbirlerinden şikayetçi oldu.
Öte yandan Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk olayın Trafik Kazası olmadığını ve herhangi bir darp olayının yaşanmadığı belirtti. Şentürk, "Yıldız hanım ve münakaşa yaşadığı kişiden şikayetçi oldu. Karşı tarafta şikayetçi oldu. Durum küçük bir tartışmadan ibaret. Darp ve kaza olayı değil" dedi.
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