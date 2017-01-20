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Ünlü şarkıcının cesedi yanmış halde bulundu

Ünlü şarkıcının cesedi yanmış halde bulundu.15951
  • Giriş : 20.01.2017 / 11:16:00

Dünyaca ünlü şarkıcının cesedi aracının içinde yanmış halde bulundu.

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1990'lı yıllarda Lambada isimli şarkısı ile dünyada ses getiren ve 30 milyon albüm satan başarılı sanatçı Loalwa'nın cesedi Rio de Janeiro'nun göller bölgesinde yanmış arabasının içinde bulundu.

Lambada şarkısıyla 30 milyona yakın albüm satan Kaoma’nın solisti Loalwa, 1985 yılında uzun seneler yaşadığı Fransa’dan ayrılarak Brezilya’ya yerleşmişti. Dünyanın pek çok yerinde konserler veren Loalwa, Paradis Latin, Meridien ve Madison Square Garden’da performans sergilemişti.

Fransız Sanat Akademisi üyesi olan sanatçı, ayrıca gümüş nişan sahibiydi. Rio de Janerio’nun Jacarepagua bölgesinde 1953’te doğan Loalwa, kariyerine romantik şarkılar söyleyerek başladı.

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